Piaggio, balzo dell'utile nel 2017 e vendite in progressiva crescita

Piaggio

(Teleborsa) - Conti in accelerazione per il Gruppoche nel 2017 ha registratoe la riduzione del debito.del Gruppo sono stati pari a 1,342 miliardi di euro, in crescita del 2,2% (+2,6% a cambi costanti) rispetto a 1,313 miliardi di euro registrati al 31 dicembre 2016.Piaggio ha chiuso il 2017 con undi 20 milioni di euro, in crescita del 42,3% rispetto ai 14 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2016.L'consolidato di 192,3 milioni di euro,e in crescita del 12,6% rispetto ai 170,7 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2016. L'EBITDA margin è pari al 14,3%, il migliore dato mai registrato (13% al 31 dicembre 2016).Il) nel 2017 è stato pari a 72,3 milioni di euro, in crescita del 18,8% rispetto ai 60,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016. L'EBIT margin è risultato pari al 5,4% (4,6% al 31 dicembre 2016).L'(PFN) al 31 dicembre 2017 si è attestato a 446,7 milioni di euro, in miglioramento per 44,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 (491 milioni di euro).Ildel Gruppo al 31 dicembre 2017 ammonta a 385,1milioni di euro (393,7 milioni di euro al 31 dicembre 2016).Nel 2017 il Gruppo Piaggio ha consuntivato(96,7 milioni di euro al 31 dicembre 2016).L'del Gruppo Piaggio al 31 dicembre 2017 è pari a 6.620 dipendenti. I dipendenti italiani del Gruppo si attestano a 3.444 unità, dato sostanzialmente stabile rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio., il Gruppo punta a confermare la, sfruttando al meglio la ripresa prevista sia attraverso un ulteriore rafforzamento della gamma prodotti, che con il mantenimento delle attuali posizioni sul mercato europeo dei veicoli commerciali., grazie anche all'apertura di nuovi Motoplex, esplorando nuove opportunità nei paesi dell’area, sempre con particolare attenzione al segmento premium del mercato. Inoltre il Gruppo vuole rafforzare le vendite nel mercato indiano dello scooter grazie all'offerta di prodotti Vespa ed al successo del nuovo Aprilia SR 150.Il Gruppo rimane impegnato ain, grazie anche all'introduzione di nuove motorizzazioni, e le vendite degli stessi nei Paesi emergenti puntando ad un ulteriore sviluppo dell’export mirato ai mercati africani e dell’America latina.il Gruppo Piaggio proseguirà nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi della mobilità attuali e futuri, grazie all'impegno di(Boston) e di nuove frontiere del design da parte di PADc (Piaggio Advanced Design center) a Pasadena.In linea più generale resta infine fermo l’impegno - che ha caratterizzato questi ultimi anni e che caratterizzerà anche le attività nel 2018 - dinel rispetto dei principi etici fatti propri dal Gruppo.