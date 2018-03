Piazza Affari apre in rosso con gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo l'ennesima seduta negativa di Wall Street e la chiusura debole dell'Asia. La revisione al ribasso del PIL USA non ha influenzato molto i mercati, che guardano con più attenzione agli, dopo l'atteggiamento da falco mostrato dal nuovo Presidente dlela Fed Jerome Powell.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,22.Aumenta di poco lo, che si porta a 133 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,98%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,38%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 22.493 punti, con uno scarto percentuale dello 0,51%.di Milano troviamo il lusso, con(+1,21%) e(+0,81%) in pole.Le più forti vendite si manifestano su, che apre le contrattazioni a -1,53%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%, dopo l'annuncio dell' avvio dello studio per lo scorporo di magneti Marelli Preda dei venditori anche, con un decremento dell'1,34%.Debole, che soffre un calo dell'1,20%.