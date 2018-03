Zona Euro, crolla la fiducia degli investitori

(Teleborsa) - Le ultime dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'intenzione di imporre dazi su acciaio e alluminio , non hanno allarmato solo la Commissione Europea, ma anche gli investitori intervistati da Sentix.L'ultimo sondaggio condotto dall', che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, ha rilevato che la fiducia degli investitori in Europa fa un forte passo indietro. Nel mese di marzo, l'indice Sentix, è sceso di 7,9 punti crollando a quota 24 dai 31,9 punti di febbraio.che erano per un calo fino a 31,1 punti.Inoltreche si porta a 45,8 punti dai 49,5 punti precedenti mentrescivola a 4,3 punti dai 15,5 di febbraio.