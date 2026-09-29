USA, fiducia consumatori settembre crolla a 81,9 punti

(Teleborsa) - Crolla la fiducia dei consumatori americani a settembre 2026. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo dell'indice a 81,9 punti rispetto agli 88,6 punti del mese di agosto (rivisti da un preliminare 89,4). Il dato è milgiore anche delle aspettative degli analisti che erano per un indice in discesa fino a 89,2.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è diminuito di 7,9 punti a 109,3 punti, mentre l'indice sulle attese è sceso di 5,9 punti a 63,6 punti.



"L'indice di fiducia dei consumatori è peggiorato in modo significativo a settembre, dopo due mesi di progressivo indebolimento - ha dichiarato Dana Peterson, capo economista del Conference Board - L'indice della situazione attuale è calato bruscamente, mentre l'indice delle aspettative è scivolato ulteriormente in territorio negativo. La valutazione dei consumatori sulle attuali condizioni economiche è diventata negativa per la prima volta dal settembre 2024. Anche la percezione dell'attuale mercato del lavoro è peggiorata, pur rimanendo in territorio positivo. Per i prossimi sei mesi, i consumatori prevedono un indebolimento sia delle condizioni economiche generali sia del mercato del lavoro. I consumatori si aspettano ancora un aumento del reddito familiare, ma in misura minore rispetto ai mesi precedenti".



(Foto: Saulo Mohana su Unsplash)

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