Zona Euro, fiducia economia a sorpresa in calo a settembre

(Teleborsa) - Scende a sorpresa la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di settembre 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è calato a 97,9 punti, rispetto ai 98,4 punti del mese precedente e risulta anche al di sotto dei 99 attesi dal mercato. In calo anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 97,9 punti (da 98,3).



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è in calo a -16,5 punti (da -15,5), risultando in linea con il consensus, il sentiment dell'industria si è attestato a -3,8 punti da -5 (consensus -4,7), quello dei servizi a +6,1 da +5,6 punti (consensus 6,5) e quello del commercio è sostanzialmente stabile a -5,7 da -5,8. Si conferma a -5 punti il clima delle costruzioni.



L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è sceso nell'Eurozona, a 97,5 punti da 98,8.



La DG Economia della Commissione europea ha pubblicato oggi anche il dato relativo al clima affari della Zona Euro, che mostra segnali di peggioramento attestandosi a -0,23 punti da -0,19.

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