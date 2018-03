La guerra su dazi non piace a Cohn. Il consigliere economico di Trump lascia l'incarico

(Teleborsa) - La battaglia su dazi divide gli Stati Uniti e mette sul piede di guerra l'Unione Europea.Questa notte. Tra i fautori della riforma fiscale che ha tagliato le tasse alle aziende e spedito Wall Street sui massimi di sempre, Cohn ha una linea di politica commerciale liberale e si è sempre detto contrario al protezionismo.Un duro colpo per Trump, che giusto la scorsa settimana ha annunciato l'imposizione di tariffe sul acciaio e alluminio . Secondo indiscrezioni di stampa, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe lasciato intendere che l'addio di Cohn non cambierà i propri piani sul fronte dazi nonostante i sempre più numerosi appelli dell'establishment politico a stelle e strisce Come noto,, Cina e Unione Europea., secondo indiscrezioni, sarebbe già al lavoro sulle mosse di contrattacco. Sembra infatti che la. Si tratterebbe di alluminio, abiti e vari prodotti industriali.Il portavoce dell'esecutivo comunitario non ha commentato i rumors, limitandosi a dire cheDel resto la scorsa settimana il numero uno della Commissione europea,, era stato chiaro: "L'Europa non starà seduta a guardare", aveva dichiarato.