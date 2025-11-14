ERG, l'ex AD Luca Bettonte lascia il CdA

ERG

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha reso noto che ilha rassegnato, per motivi personali, le proprieirrevocabili dalla carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di componente del Comitato Strategico, con efficacia a far data dal 17 novembre.Bettonte hain qualità di CFO. Nel 2009 ha assunto il ruolo di Direttore Generale Corporate e Consigliere di Amministrazione, ricoprendo poi la carica di Amministratore Delegato da aprile 2012 ad aprile 2021."Luca Bettonte è statodi ERG - ha commentato il- Ha accompagnato con estrema professionalità e visione strategica il percorso di crescita del Gruppo ed ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere possibile la trasformazione radicale di business da oil a green. A lui va un ringraziamento sincero da parte delle famiglie Garrone e Mondini, del top management e delle nostre persone".BettonteERG e non avrà diritto a indennità o altri benefici a seguito della cessazione dalle cariche.