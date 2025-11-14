ERG, l'ex AD Luca Bettonte lascia il CdA

(Teleborsa) - ERG
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha reso noto che il Consigliere non esecutivo Luca Bettonte
ha rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni
irrevocabili dalla carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di componente del Comitato Strategico, con efficacia a far data dal 17 novembre.
Bettonte ha iniziato il proprio percorso professionale in ERG nel 2007
in qualità di CFO. Nel 2009 ha assunto il ruolo di Direttore Generale Corporate e Consigliere di Amministrazione, ricoprendo poi la carica di Amministratore Delegato da aprile 2012 ad aprile 2021.
"Luca Bettonte è stato uno dei principali protagonisti della storia recente
di ERG - ha commentato il presidente Edoardo Garrone
- Ha accompagnato con estrema professionalità e visione strategica il percorso di crescita del Gruppo ed ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere possibile la trasformazione radicale di business da oil a green. A lui va un ringraziamento sincero da parte delle famiglie Garrone e Mondini, del top management e delle nostre persone".
Bettonte risulta detenere 91.000 azioni
ERG e non avrà diritto a indennità o altri benefici a seguito della cessazione dalle cariche.