Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Telecomunicazioni

Assicurativo

Chimico

Materie prime

Costruzioni

Brembo

Ferragamo

Moncler

Poste Italiane

Tenaris

Buzzi Unicem

Fiat Chrysler

Ferrari

Fincantieri

Inwit

Piaggio

doBank

Salini Impregilo

Interpump

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, dopo le dimissioni del capo dei consiglieri economici della Casa Bianca, Gary Cohn , non concorde con la guerra dei dazi di Trump.L'è sostanzialmente stabile su 1,241. Prevale la cautela sull', in leggero calo dello 0,28%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), con scambi a 62,06 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a 131 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,97%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,22%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, debole, evidenziando un decremento dello 0,28%.(+0,89%) e(+0,48%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,21%),(-1,97%) e(-1,06%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,12% ancora sulla scia dei conti . Positiva, con un incremento dell'1,28%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,10%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,89% dopo la firma degli accordi attuativi della partnership con Anima . Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,95%. Calo deciso per, che segna un -1,19%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,17% dopo gli acquisti della vigilia e le dichiarazioni di Marchionne sui dazi USA . Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.di Milano,(+2,96%) dopo una nuova commessa (+1,15%) ancora sui risultati 2017 (+1,10%) e(+1,08%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -1,51%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.