USA, l'economia crea più occupazione del previsto a febbraio

(Teleborsa) - L'economia statunitense continua a creare più posti di lavoro del previsto.(non-farm payrolls), in aumento rispetto alle 239 mila di gennaio (dato rivisto al rialzo rispetto alle 200 mila preliminari) e, pari a 200 mila unità.Lo riporta il Bureau of Labour Statistics, secondo cui glisono aumentati di 31 mila unità, dunque a un ritmo più veloce rispetto ai +25 mila rivisti del mese precedente (+15 mila la prima lettura) e contro i 17 mila stimati dal consensus., come da attese, mentre il numero di disoccupati è salito leggermente a 6,7 milioni.dai 34,4 precedenti.del mercato che erano per un valore invariato.