Assicurazioni, Ivass: cala la raccolta nei primi 9 mesi

(Teleborsa) -la raccolta premi nei rami vita e danni del mercato assicurativo italiano è stata pari a 102 miliardi di euro,rispetto all’analogo periodo del 2016.I premi sono stati raccolti dalle imprese nazionali e dalle rappresentanze in Italia di imprese extra S.E.E. per 95 miliardi di euro (-4,8 per cento) e dalle rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in altro Stato S.E.E. per 7 miliardi di euro (-3,5 per cento)., che rappresenta i tre quarti del mercato italiano ed è in riduzione per il secondo anno consecutivo (nei primi tre trimestri del 2017 -6,4 per cento rispetto all’anno precedente, con minori premi per 5,2 miliardi di euro).La raccolta delha registrato un incremento dello 0,6% rispetto all’analogo periodo del 2016. In tutti i tre trimestri del 2017 si osservano variazioni positive rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una consolidata inversione di tendenza dopo la contrazione riscontrata dal 2012 al 2016.