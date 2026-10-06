Banca Passadore, raccolta e finanziamenti in crescita nei 9 mesi. Lancia business "Advisory"

(Teleborsa) - Banca Passadore, storica banca genovese indipendente che opera nel corporate e private banking, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con depositi per circa 6,4 miliardi di euro (+17% rispetto al 30 settembre 2025), una raccolta amministrata e gestita a 8,8 miliardi di euro (+12%) e finanziamenti alla clientela per oltre 2,4 miliardi di euro (+5%).



Le stime della banca, si legge in una nota, indicano un risultato atteso per l'intero esercizio in linea o leggermente superiore a quello dell'anno precedente; tali andamenti risultano superiori agli obiettivi programmati nel Piano 2025-2027 e confermano la validità delle scelte strategiche adottate.



Il CET 1 ratio si attesta sopra al 20%, evidenziando la capacità della banca di mantenere uno sviluppo solido ed equilibrato in un contesto di mercato sempre più sfidante in continua evoluzione.



La filiale di Bologna, l'ultima avviata in ordine di tempo, è oggi pienamente operativa nei locali affacciati su Piazza Maggiore.



Tra i progetti di valenza strategica in grado di rafforzare il posizionamento sul mercato della Banca anche in aree di business complementari a quelle tradizionalmente perseguite, è attualmente in fase di lancio la nuova società "Passadore Advisory" che opererà nel settore dell'investment banking/corporate advisory; l'iniziativa, che verrà presentata in anteprima in una serie di incontri con selezionati clienti nelle principali piazze italiane, si pone l'obiettivo fornire servizi di alta qualità e su misura a fronte di una crescente domanda da parte delle medie aziende italiane.

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