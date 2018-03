(Teleborsa) - Via libera al quarto mandato da Cancelliere diche ha incassato la fiducia delLadunque prende in mano le redini della Grosse Koalition formata dal SPD diz e il Cdu/Csu diA circa sei mesi dal voto del 24 settembre , in cui la Merkel aveva vinto le elezioni, ma aveva perso molto in popolarità, si compie la strada lunga e tortuosa che ha portato al nuovo Governo.