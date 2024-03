Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia. Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,06%; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.246 punti, sui livelli della vigilia, quando ha registrato una chiusura record e si avvia a chiudere un trimestre in rialzo di circa il 10%, il miglior inizio dell’anno dal 2019. Sui livelli della vigilia il(-0,17%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(-0,17%).Sul fronte macro, ilstatunitense è cresciuto del 3,4% nel quarto trimestre 2023, contro attese per una conferma del dato al 3,2%. Sul mercato del lavoro, diminuisce il numero di lavoratori che hanno richiesto per la prima volta iDomani, quando i mercati saranno chiusi nel giorno del Venerdì Santo, sono attesi i dati sull'inflazione PCAE, uno degli indicatori preferiti della Federal Reserve.