ENADA Spring chiude i battenti: salone internazionale dedicato al gaming

(Teleborsa) - Si è chiusa oggi 16 marzo la trentesima edizione di, salone internazionale dedicato al gaming e all'amusement, leader nele organizzato dain collaborazione con Sapar e il supporto dell'Un'edizione speciale che ha festeggiato un prestigioso traguardo organizzativo, in un clima di speranza affinché il 2018 segni un punto di svolta per un settore che produce reddito, occupazione e cospicui introiti per l’erario.. In fiera il settore è stato rappresentato con un alto profilo di innovazione tecnologica, oltre ai numerosi annunci dei brand leader che hanno sceltoSpring per presentare nuovi progetti e investimenti., inaugurata mercoledì scorso dal Presidente della– Cesenae dai presidenti diRaffaele Curcio e di, ha chiuso con 25.000 presenze di buyers nazionali e internazionali.Di spessore e in crescita proprio la partecipazione estera, grazie alla nuova piattaforma di matching organizzata dache ha garantito alle imprese espositrici relazioni internazionali con delegazioni da Romania, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Georgia, Bulgaria, Cipro, Turchia, Grecia, Spagna e Tunisia. L’area frequentata dai buyers e allestita in fiera ha visto svolgersi di numerosi e produttivi business meeting. Un profilo internazionale cresciuto del 10% rispetto alla scorsa edizione. La novità ha premiato l’iniziativa di, nel suo ruolo di facilitatore di business, fondamentale in questo frangente di stagnazione della domanda interna.Attenzione e partecipazione per gli appuntamenti del programmadedicato alla formazione e all'informazione con l’analisi dell’attualità della filiera del gioco, con focus sulla necessità di leggi più eque e aderenti alla realtà per non penalizzare ulteriormente il settore.è stata scelta anche per il debutto della Federesport, federazione sportiva affiliata alche promuove il gioco coi videogames, in attesa di essere riconosciuta quale disciplina olimpica con il debutto previsto a Parigi 2024. Glisi profilano come un fenomeno in straordinaria ascesa,