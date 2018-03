TIM, Elliott ha più del 5%. Non punta a controllo ma a creazione di valore

TIM

Vivendi

(Teleborsa) -oltre il 3% delle azioni ordinarie dioltre a "strumenti finanziari" che permettono al fondo di possedereE' quanto dichiarato dalla stessa Elliott in unanella quale la società guidata da Paul Singer spiega che "" sono isotto la guida di", che come noto possiede il 24% del capitale ordinario dell'ex monopolista., ha poi incalzato Elliott,e Elliott ritiene che i sei candidati che ha proposto potranno conferire al Consiglio il potere di correggere "la persistente sottovalutazione del titolo che è innegabilmente presente in TIM".Il fondo ha poi tenuto a precisare di, ma di voler solamente "catalizzare il cambiamento per assicurare che la compagnia sia gestita produrre benefici agli azionisti".