Un supersonico civile russo per Aeroflot

(Teleborsa) - Un'intervista di, direttore generale di, all'emittente televisiva ", apre un nuovo scenario nella sfida ai viaggi aerei veloci sulle rotte intercontinentali.. La stessa Aeroflot ha impiegato per trent'anni, dal 1968 al 1988, il Tupolev-144, che detiene tuttora il record mondiale di velocità per un supersonico civile a Mach 2,5 (contro il 2.23 raggiunto dal concorrente anglo-francese Concorde).Il bombardiere strategico supersonico(in codice NATO Blackjack), da cui dovrebbe derivare il nuovo supersonico civile russo, è un quadrimotore ad ala a geometria variabile, in servizio dal 1987.. E' pensabile che l’industria aeronautica russa possa sviluppare in parallelo il supersonico civile di nuova generazione per la seconda metà del prossimo decennio, basandosi su materiali compositi e motori a basso consumo ed elevata efficienza per rendere il velivolo competitivo nel mercato del trasporto aereo passeggeri.