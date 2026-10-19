Impianti, Lo Russo: il nostro punto di forza sono soluzioni tecnologiche chiavi in mano

Impianti





(Teleborsa) -, continuerà a investire in advanced mobility, il settore su cui ha scommesso nel 2022 con capitali propri. Lo ha assicurato il fondatore e amministratore delegato: "Quando il mercato era ancora agli inizi, abbiamo deciso di investire risorse finanziarie proprie per anticipare un cambiamento che ritenevamo inevitabile". La società ha puntato su formazione, competenze, qualificazione e partnership con i principali produttori internazionali. "Impianti non ha aspettato che il mercato nascesse, ma ha scelto di investire per contribuire a costruirlo", spiega Lo Russo, che definisce l'azienda "un". Dopo quattro anni, aggiunge, ilè un vantaggio sui concorrenti, "molti dei quali oggi di fatto non ci sono ancora".L'offerta spazia. "Paradossalmente, in questo momento, vista anche la situazione geopolitica, i sistemi anti-drone e i Counter-UAS sono quelli per cui registriamo la maggiore richiesta." La domanda arriva soprattutto da grandi e grandissimi clienti, per effetto della normativa(Critical Entities Resilience), rilasciata quest'anno dallo Stato italiano per proteggere i siti strategici: per Lo Russo "un acceleratore di business molto importante"."Continueremo assolutamente a investire. Inon li definiamo noi, ma." Nei prossimi mesi arriveranno nuove iniziative progettuali, nazionali ed europee, su installazioni e progetti finora affrontati solo a livello prototipale. Tra iindicati c'è la: il trasporto di campioni biologici, farmaci o materiale medico "diventa un'utilità concreta per tutta la collettività". Lo Russo richiama i oltre 30 anni di attività: "Il futuro non si aspetta: abbiamo sempre cercato di creare nuove wave, investendo prima degli altri".