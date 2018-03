In attesa dei dazi l'export italiano negli USA va in rosso a gennaio

(Teleborsa) - L'avvio della guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea segna unaDopo aver toccatograzie ad un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente,, con punte che arrivano al -27,9% per i mezzi di trasporto al -19,3% per i prodotti dell’agricoltura fino al -6,1% per il tessile.L’Unione Europea ha risposto alla decisione del Presidente Trump di imporre dazi su acciaio e alluminio predisponendo contromisure su una lista di prodotti USA che deve essere comunicata al WTO entro 90 giorni dall'inizio delle consultazioni all'interno dell’Unione Europea.Secondo uno studio della Coldiretti lastatunitensi annuali in Italia che riguardano principalmente manufatti in ferro, acciaio e ghisa per 235,3 milioni, barche a vela e a motore da diporto per 31,6 milioni e l’agroalimentare per 29,6 milioni.Nella prima black list varata da Bruxelles sulla quale applicare i dazi ci sono anche abiti (t-shirt, pantaloni, biancheria, scarpe) che l’Italia importa dagli Stati Uniti per 18,6 milioni di euro nel 2017, cosmetici (rossetti, ciprie, manicure) per 10,4 milioni di euro e le motociclette per 2,5 milioni di euro.L’estendersi della guerra commerciale all’agroalimentare mette peròcon le esportazioni di cibo e bevande che sono aumentare del 6% nel 2017.