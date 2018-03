A2A, crescita a doppia cifra dei risultati 2017

A2A

utility lombarda

FTSE MIB

(Teleborsa) -ha archiviato l'esercizio 2017 conpari a 5,9 miliardi di euro in aumento di 817 milioni di euro rispetto all'anno precedente ().Ilsi attesta a 1,2 miliardi in diminuzione di 20 milioni di euro rispetto al 2016 (-1,6%). Il, pari a 706 milioni di euro, è in crescita di 233 milioni di euro rispetto all'anno precedente.L’del 2017 ha raggiunto 293 milioni di euro (232 milioni di euro nel 2016) mentre l'Utile Netto Ordinario risulta pari a 413 milioni di euro, in netta crescita (+10%) rispetto al precedente esercizio (che aveva a sua volta risentito di partite non ricorrenti negative per complessivi 145 milioni di euro).Laa fine 2017 è pari a 3.226 milioni di euro e si confronta con i 3.136 milioni di euro al 31 dicembre 2016.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria l’approvazione di unper ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (corrispondente ad un monte dividendi pari a circa 180 milioni di euro), in crescita del 17,5% rispetto all’esercizio precedente. Il dividendo(data stacco cedola 21 Maggio 2018 – record date 22 Maggio 2018).Il titolo quotato a Piazza Affari è protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,34%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.