Il decennale dell'Airbus A380 a Londra Heathrow

Airbus

(Teleborsa) -e l'Aeroporto di Heathrow hanno festeggiato ieri, 19 Marzo, il 10° anniversario delle operazioni dell’A380 sullo scalo londinese.con il primo atterraggio dell’A380 di Singapore Airlines, in arrivo dall’aeroporto Changi di Singapore.: British Airways, Korean Air, Malaysia Airlines, Thai Airways, Singapore Airlines, Qantas, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways.con questo aeromobile. Il 10% dei 78 milioni di passeggeri in transito da Heathrow viaggia a bordo di un A380.Dall’inizio delle operazioni commerciali, l’A380 ha trasportato oltre 200 milioni di passeggeri su 120 rotte.Per celebrare il decimo anniversario, dal 18 al 28 marzo Airbus e l’aeroporto di Heathrow offrono ai passeggeri in arrivo nello scalo londinese a bordo di un A380 una serie di gadget con il lorgo dell’aeromobile. Per dieci di essi anche degli omaggi VIP, tra cui biglietti Business First per viaggiare con lo Heathrow Express diretto nel centro di Londra, oppure il servizio Chauffer Drive di WeKnowLondon e un buon regalo WeKnowLondon del valore di 250 sterline.