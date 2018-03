TIM, tutto pronto per il CdA. Governo rinuncia a Golden Power su operazione Elliott

(Teleborsa) - C'è fermento per il CdA di TIM che si terrà domani 22 marzo. Molti i temi sul tavolo a cominciare dalla battaglia del Fondo Elliott per il cambiamento del CdA E mentre il Fondo gestito daformalizza l'aumento della la partecipazione detenuta in TIM dal 3,75% al 5,74%, l'Associazione degli Azionisti di TIM () alla vigilia del board della società "auspica vivamente che dal Consiglio di Amministrazione di TIM vengano fornite a tutti gli azionisti risposte che servano a fugare i dubbi che oggi nutrono sulla conduzione della società".Intanto, ilha deciso che non eserciterà i poteri speciali (la cosi detta Golden Power ) sull'operazione, notificata dal Fondoper l'acquisizione di una partecipazione in TIM. E' quanto si legge nel comunicato al termine delche si è tenuto oggi 21 marzo,formulando una specifica raccomandazione volta a prevedere la notifica di eventuali modifiche che intervengano rispetto ai contenuti dell’operazione già notificata.