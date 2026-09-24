Avio, completato l’ingresso di Advent: sottoscritto l’aumento di capitale da 109,4 milioni

(Teleborsa) - Avio annuncia il completamento dell’operazione di investimento da parte di fondi gestiti e controllati da Advent International, volta a sostenere la crescita di lungo termine di Avio in Italia e i suoi piani di espansione negli Stati Uniti, attraverso l’acquisizione

da parte di Advent di una partecipazione di minoranza in Avio.



In data odierna, Advent ha difatti sottoscritto, tramite la controllata Vantage HYP (Luxembourg) S.à r.l., n. 3.275.268 azioni ordinarie di nuova emissione di Avio, rappresentative di una partecipazione pari a circa il 6,54% del capitale sociale della Società al completamento dell’emissione, ad un prezzo di emissione per azione di Euro 33,40, per un importo complessivo pari ad Euro 109.393.951,20. Le azioni sono state emesse in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 luglio 2026, sulla base della delega conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 23 ottobre 2025, riservato all’Investitore.



L’Operazione è stata perfezionata a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa italiana in materia di golden power, e del verificarsi delle altre condizioni sospensive previste dall’accordo di investimento sottoscritto in data 6 luglio 2026.



Ai sensi dell’Accordo di Investimento, alla data odierna Advent ha altresì sottoscritto un accordo di lock-up per 12 mesi, fatti salvi taluni eventi di cessazione anticipata.



Morgan Stanley & Co. International plc ha agito in qualità di advisor finanziario di Avio nell’operazione e Chiomenti in qualità di advisor legale di Avio. Jefferies GmbH ha agito in qualità di advisor finanziario e Legance – Avvocati Associati in qualità di advisor legale di Advent.

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