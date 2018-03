CIA torna in utile nel 2017

CIA

(Teleborsa) -. Ricavi su del 48,3% rispetto alla passata annualità (da 8,52 a 12,62 milioni), attribuibile principalmente alla cessione, con relativa plusvalenza, di un complesso immobiliare sito a Milano.Balzo in avanti per il margine operativo lordo (EBITDA) dell’85% (da 4,9 a 9,08 milioni).del Gruppo, che si attesta ae si confronta con una perdita di 1,64 dell’esercizio precedente.Risultati importanti per ciò che riguarda l’indebitamento finanziario, in variazione positiva di 40,36 milioni (da 44,14 del 2016 a 3,78 milioni attuali).