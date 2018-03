Inizia la XVIII Legislatura. Al via l'elezione dei presidenti

(Teleborsa) -, con la prima seduta di Camera e Senato e l'elezione dei presidenti delle rispettive due Camere.Il presidente emerito, presiedendo l'Aula del Senato, ha dichiarato che il voto del 4 marzo "non solo ha travolto certezze e aspettative di forze politiche radicate nel tempo nell'assetto istituzionale e di governo del paese. Ha messo in questione tradizioni, visioni, sensibilità che erano a lungo prevalse. Gli elettori hanno premiato straordinariamente le formazioni politiche di radicale contestazione e rottura rispetto al passato".Le votazioni, non più di quattro, si svolgeranno a scrutinio segreto. In caso di ennesima fumata nera, si procede al ballottaggio tra i due senatori che hanno ottenuto più voti al terzo scrutinio.