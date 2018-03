UnipolSai, bilancio 2017 confermato in crescita

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) - Confermando i risultati preliminari comunicati a febbraio, il CdA diha approvato ilIlevidenzia una(dai 526 milioni del 2016 a 537 attuali), nonostante coperture per crediti deteriorati di Unipol Banca per 112 milioni di euro. Escludendo tali effetti, l’utile netto consolidato di UnipolSai sarebbe stato pari a 649 milioni di euro (+23,1% rispetto al 2016).In calo la(-11,4% dal 2016). Si attesta al 3,9% invece la redditività del portafoglio degli investimenti finanziari.Ildel gruppo scende dai 6.535 del 2016 a 6.194 milioni, mentre con undi euro sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti il prossimo 23 aprile la proposta di(0.145 per ciascuna azione, +16% rispetto al 2016). Al pari di Unipol , il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha approvato l’acquisizione della partecipazione detenuta da Unipol Gruppo in ArcaVita, pari al 63,39% del capitale sociale, per un corrispettivo di Euro 475 milioni.