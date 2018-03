Digital360 rileva il 51% di ServicePro Italy

Digital360

(Teleborsa) -ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota pari al 51% della società ServicePro Italy.ServicePro è una società che opera come marketing agency “full service” specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation, ed ha registrato nel 2017 ricavi per 3.9 milioni di Euro, un Ebitda di circa 750 mila Euro e una posizione finanziaria netta (PFN) al 31 dicembre 2017 positiva per circa 940 mila Euro.oltre al 51% della PFN alla data del closing e sarà corrisposto per cassa, in 2 tranche. La prima tranche, pari a Euro 1.496.330 (importo che tiene conto di una stima della PFN alla data del closing), sarà corrisposta in denaro al momento del closing; il saldo, pari a Euro 750.000, sarà corrisposto in denaro alla scadenza del 10° mese successivo al closing, ove ne sussistano le condizioni previste tra le parti.Contestualmente al closing è previsto che i venditori investano una parte dei proventi della suddetta cessione, per complessivi Euro 500.000, nel capitale sociale di Digital360, sottoscrivendo un aumento di capitale che sarà agli stessi riservato. Le azioni sottoscritte dai venditori saranno emesse a un prezzo di Euro 1,25 ciascuna e soggette a un periodo di lock-up pari a 3 anni., per poter acquisire il restante 49% a un prezzo che verrà determinato sulla base dell’EBITDA medio conseguito da ServicePro negli esercizi 2018, 2019 e 2020, moltiplicato per 5,25. Parimenti sarà assegnata ai soci cedenti un’opzione di vendita (put) per le stesse quote sociali e alle medesime condizioni.da parte dell’attuale Amministratore Delegato di ServicePro, Pierluigi Negro, per un periodo di almeno 3 anni, creando così le basi per la continuazione dello sviluppo della società e della sua migliore integrazione nella struttura del Gruppo che fa capo a Digital360.