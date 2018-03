Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, in scia a un clima più sereno dopo le tensioni legate alla possibile guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.342 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,46%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 137 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,87%.vola, con una marcata risalita dell'1,56%. Brilla, con un forte incremento (+1,54%). Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,98%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 22.210 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,25 miliardi di euro, in deciso ribasso (-23,24%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,94 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 250.649, rispetto ai precedenti 331.513 ed i volumi scambiati sono passati da 1,38 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,73 miliardi.Su 227 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 57 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 157. Invariate le rimanenti 13 azioni.(+2,56%),(+2,31%) e(+1,91%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,64%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,53%.Su di giri(+2,43%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,41%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,12%.del FTSE MidCap,(+7,70%),(+6,48%),(+3,37%) e(+3,27%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,43%.