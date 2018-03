Technogym fa il pieno di utili nel 2017

Technogym

(Teleborsa) - Profittabilità in forte crescita nel 2017 perIl produttore di attrezzature per il fitness ha chiuso l'esercizio con unrispetto al 2016, mentre l'attestandosi a 120,2 milioni.sonoa 598 milioni di euro, laè passata da -78 milioni a -41 milioni di euro.Proposto un dividendo di 0,09 euro per azione."Pur all’interno di un quadro macro economico al momento incerto ed operando in un mercato del wellness sempre più competitivo, anche nel 2018 il management della società ritiene che Technogym possa continuare il suo percorso di crescita economica, costante e sostenibile, a sostegno della creazione di valore per gli azionisti a valere nel tempo" spiega la società in una nota in merito all'outlook.In questo momento le azioni Technogym stanno guadagnando lo 0,73% sul listino milanese.