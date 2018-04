Caos nei cieli europei per problema tecnico Eurocontrol

(Teleborsa) -, con la metà dei voli previsti nel Vecchio Continente che potrebbe subire ritardi a causa di un problema informatico. Lo fa sapere la European Organisation for the Safety of Air Navigation (), Agenzia che gestisce il sistema per il controllo del traffico aereo dell'Unione Europea.". "C'è stato un guasto all'. Le procedure previste sono state attuate", ha puntualizzato Eurocontrol, aggiungendo che il problema dovrebbe essere risolto in tarda serata.L'inconveniente non riguarda i voli interni inma solo quelli internazionali da e per l'Italia.