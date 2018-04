STM soffre sell-off tecnologici

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti.Il titolo della società soffre il sell-off sui titoli tecnologici a livello europeo (DJ Stoxx Tech -1,12%), che seguono la performance negativa registrata dal comparto americano. A pesare è l'attacco dell'amministrazione Trump, ad Amazon, che ha minacciato l'imposizione di un regime fiscale più severo nei confronti del colosso dell'e-commerce.: l'indice FTSE IT Technology cede oltre due punti percentuali.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,45 Euro. Prima resistenza a 17,68. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 17,32.