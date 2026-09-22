Borse europee sulla parità, Piazza Affari in calo: tiene il tech, male Buzzi

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese
, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.
A Piazza Affari bene il settore tech
: Technoprobe
prosegue la serie di rialzi dei giorni scorsi, così come Stm
, in scia alle buona performance del gigante europeo ASML
che consolida il +2,5% con cui ha chiuso la seduta di ieri. Sul fondo Buzzi
che sconta il declassamento di UBS a "Sell" con target price fissato a 34 euro.
Crollo di Industrie De Nora
dopo che Snam ha completato il collocamento
di circa 10 milioni di azioni ordinarie per un controvalore lordo complessivo di circa 67 milioni di euro.
ING segnala come i mercati azionari europei
stiano mettendo a segno "un convincente recupero", mentre l'analisi di Intesa Sanpaolo ha sottolineato che l'Europa "torna decisamente sul carro del growth/risk-on
, favorita dal calo di petrolio e gas e dalle attese sul vertice Trump-Xi".
Secondo Intesa Sanpaolo, il mercato riduce il premio geopolitico grazie alla mancata escalation nel Golfo
e al recupero dei flussi attraverso Hormuz, ai massimi da sei mesi. Determinante l'Arabia Saudita
, che dopo lo stop della East-West Pipeline ha riportato le esportazioni sui terminali del Golfo, con flussi saliti a 2,9 milioni di barili al giorno da 0,7 milioni ad agosto. Domenica, inoltre, Aramco
avrebbe caricato a Ras Tanura circa 14 milioni di barili su sette superpetroliere. Contribuiscono al clima di distensione l'apertura di Trump
a un incontro con Pezeshkian a margine dell’assemblea ONU in corso a New York.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,146. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.318,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,78%, a 93,09 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +88 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,36%. Tra gli indici di Eurolandia
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,23%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 52.179 punti, con uno scarto percentuale dello 0,37%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 54.790 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,06%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,21%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, si muove in modesto rialzo STMicroelectronics
, evidenziando un incremento dell'1,20%, bene anche Technoprobe
.
Bilancio positivo per ENI
, che vanta un progresso dello 0,79%.
Sostanzialmente tonico Nexi
, che registra una plusvalenza dello 0,75%.
Guadagno moderato per Moncler
, che avanza dello 0,74%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -2,30%.
Spicca la prestazione negativa di Unipol
, che scende dell'1,67%.
Si muove sotto la parità DiaSorin
, evidenziando un decremento dell'1,49%.
Contrazione moderata per Avio
, che soffre un calo dell'1,26%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, ERG
(+1,59%), De' Longhi
(+0,87%), Tamburi
(+0,80%) e Reply
(+0,76%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group
, che ottiene -2,64%. Ferragamo
scende del 2,08%.
Calo deciso per Banco Desio
, che segna un -1,78%.
Sotto pressione WIIT
, con un forte ribasso dell'1,58%.