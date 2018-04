Stati Uniti, in calo le scorte settimanali di greggio

(Teleborsa) -Secondo l', divisione del, lenegli ultimi sette giorni al 30 marzo 2018 sono risultate in calo di 4,6 milioni a 425,3 MBG , rispetto ai 429,9 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva invece un incremento di 1,4 mln di barili.Parallelamente,sono scesi di 0,5 milioni a 129,5 MBG (le attese erano per un calo mln), mentre lesono calate di 1,1 MBG a quota 238,5 MBG ( MBG il consensus).Ledi petrolio sono rimaste invariate a 665,5 MBG.Intanto, il prezzo del greggio si mostra in ribasso. Il contratto sulstatunitense scambia a 62,55 dollari al barile, in calo dell'1,51%. Stessa direzione per ilche scivola del 1,22% a 67,29 dollari.