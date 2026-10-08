USA, scorte ingrosso di agosto rivisto al ribasso a +0,5% su mese, vendite accelerano a +1,8%

(Teleborsa) - Nel mese di agosto, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census, le scorte di magazzino negli Stati Uniti hanno registrato un incremento dello 0,5% a 964,2 miliardi di dollari, dopo il +0,7% preliminare e il +1,3% riportato nel mese precedente (rivisto da +1,4%). Su base annua si registra un aumento del 6,4%.



Nello stesso periodo le vendite sono salite dell'1,8% su base mensile a 817,5 miliardi di dollari dopo il +1% registrato a luglio (dato rivisto da +0,8%). Su anno si è registrato un aumento del 15,6%.



Il ratio scorte/vendite è pari all'1,18 contro l'1,28 di un anno prima.

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