Dazi, Trump: "Ma quale guerra commerciale?"

Trump ha imposto su 1.300 prodotti cinesi.

(Teleborsa) - "Non siamo in guerra commerciale con la, quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone folli o incompetenti che rappresentavano gli". Il presidenteaffida a un post su Twitter la risposta della Cina ai dazi doganali che"Adesso - ha proseguito l'inquilino della Casa Bianca - abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari all'anno con il furto di proprietà intellettuale di altri 300 miliardi di dollari. Non possiamo permettere che tutto ciò continui! ".A gettare acqua sul fuoco sulla portata dei dazi il Segretario al Commercio USA, il quale ha affermato che i dazi annunciati dalla Cina " non rappresentano un problema " per gli, in quanto ammontano solo allo 0,3% del PIL americano.Se "non è una guerra commerciale" come dicepoco ci manca. Fatto sta che questi botta e risposta di tra Cina e USA hanno fortemente condizionato i mercati europei che nella seduta di ieri 4 aprile hanno perso terreno a causa di questi timori