OPA Eles, la risposta di Mare Group: Fairness opinion incompleta e CdA coinvolto nonostante i conflitti

(Teleborsa) - Mare Group
ha risposto al comunicato diffuso
da Eles
il 4 dicembre nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni dell’azienda di semiconduttori. La società, quotata su Euronext Growth Milan, ha accolto positivamente il fatto che l’operazione non sia più qualificata come "ostile" dal CdA di Eles, ribadendo la propria strategia di lungo periodo
.
Secondo Mare Group, "il progetto industriale
rimane pienamente attuabile anche con Eles quotata", aggiungendo che "non sussistono le condizioni tecniche per ipotizzare un delisting
o una fusione
", anche alla luce della presenza di un’offerta concorrente promossa da un soggetto terzo. La società contesta inoltre alcune valutazioni contenute nel comunicato di Eles, definite basate su "parametri finanziari
incompleti e difficilmente comparabili", con il rischio di generare confusione informativa.
Mare Group ha richiamato l’attenzione anche sul processo deliberativo
del CdA di Eles, evidenziando che l’amministratore delegato e il presidente – pur dichiarando un conflitto di interessi – hanno votato il documento, mentre un proprio rappresentante si è astenuto.
Criticità vengono sollevate anche sulla fairness opinion
dell’esperto indipendente, ritenuta priva di elementi numerici e di dettagli sulle metodologie adottate. Il giudizio, secondo Mare Group, sembrerebbe indicare non tanto una reale non congruità del prezzo, quanto l’assenza di informazioni sufficienti
per esprimersi.
La società ha concluso di riservarsi "ogni iniziativa utile a tutela della Società e di tutti gli azionisti".(Foto: Benjamin Child on Unsplash)