Wall Street chiude con un timido più

(Teleborsa) - Chiusura in lieve salita per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 23.979,1 punti. Piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.613,16 punti. In lieve salita il(+0,19%); guadagni frazionali per lo(+0,37%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,93%),(+0,78%) e(+0,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,17%.Tra i(+5,28%),(+1,56%),(+1,40%) e(+1,20%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,74%.In caloche mostra una caduta dell'1,13%.Stesso andamento al ribasso per, che segna un -1,09%.Sotto pressione, con un ribasso dello 0,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,85%),(+2,56%),(+2,29%) e(+2,12%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,07%.A marcia indietro, con un ribasso dell'1,09%. In calo anche, con una flessione dell'1,05%.