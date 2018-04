Borse europee in rally

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -con il clima che si è fatto più sereno tra gli investitori grazie anche all' apertura della Cina al commercio internazionale Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,234. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.336,6 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,82%.Aumenta di poco lo, che si porta a 128 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,79%. Sul fronte nazionale politico, ripartono giovedì 12 Aprile, le consultazioni al Colle propedeutiche a formare il nuovo governo ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,11%.avanza dell'1% mentre, mostra un incremento dello 0,84%., con ilche sale dello 0,52% a 23.174 punti.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 2,4 miliardi di euro, in calo del 7,40%, rispetto ai 2,59 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 1,23 miliardi di azioni, rispetto ai 1,46 miliardi precedenti.Su 227 titoli trattati in Borsa, 95 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 117. Invariate le rimanenti 15 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+2,80%),(+2,66%) e(+2,48%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,81%) e(-0,42%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,04% mentre è entrata nel vivo la battaglia tra Elliott e Vivendi sulla composizione del Consiglio di Amministrazione Tra i petroliferi, brilla, con un forte incremento (+2,83%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,70%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,61%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate sulle banche, complici le prese di profitto, come, che ha chiuso a -1,38%.Preda dei venditori anche, con un decremento dell'1,28%.del FTSE MidCap,(+6,42%),(+4,07%),(+3,81%) e(+3,41%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,24%.