Spese di casa: gli italiani preferiscono segnarle sull'agenda

(Teleborsa) - Nonostante l'ingresso della tecnologia in ogni ambito della vita quotidiana,"carta e penna". Il dato emerge dall'analisi di mUp Research commissionato da Facile.it per scoprire come si comportano le famiglie quando si tratta di monitorare leDel 67% dei cittadini italiani che ha dichiarato di tracciare le spese familiari,. Risparmi segnati sul PC per il 31% degli italiani, mentre lovengono utilizzate solo dal 7% degli intervistati.(43,6%), mentre è ila dimostrare maggiori tendenze all'utilizzo della tecnologia con il 34,4% che utilizza il foglio elettronico via PC e l'8,9% che usa lo smartphone.Resiste un'altra buona abitudine analogica, conservare gli scontrini, che raccoglie il 24% delle risposte.E parlando di risparmio,, il più importante evento italiano interamente dedicato al settore del risparmio gestito.Al centro dei tre giorni di conferenze che termineranno giovedì 12 aprile un fitto calendario di appuntamenti con più di 100 conferenze in programma, articolate nei 7 percorsi tematici; la partecipazione di oltre 260 relatori, sia nazionali che internazionali; più di 150 marchi presenti. Tra i temi trattati nell'edizione 2018: globalizzazione, mercati e finanza sostenibile. Spazio anche per l'innovazione tecnologica, con una conferenza dedicata alla Fintech.