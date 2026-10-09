Milano 8-ott
49.298 0,00%
Nasdaq 8-ott
30.726 -1,39%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 8-ott
10.442 0,00%
Francoforte 8-ott
24.807 0,00%

Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in agosto
Giappone, Spese reali famiglie in agosto su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,5%).
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