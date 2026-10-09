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/ Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in agosto
Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in agosto
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09 ottobre 2026 - 07.00
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Spese reali famiglie in agosto su base mensile (MoM) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,5%).
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