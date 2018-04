Gasdotto TAP, nuovi disordini nell'area del cantiere

(Teleborsa) - Nuovi disordini nella notte per il blocco messo in atto dagli attivistiP sulla strada provinciale 145 che collega Lecce ala via che i mezzi TAP percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto.Il progetto del gasdotto), che porterà il gas dell'attraversando la Grecia settentrionale, l'Albania, l'Adriatico e la Puglia, è stato al centro di una disputa finita sul tavolo delche ha respinto gli appelli proposti dal Comune e dalla Regione Puglia contrari a far passare il gasdotto nella regione adducendo problematiche di carattere naturalistico.Ma i disordini continuano. Nella notte, nell'area del cantiere, due agenti della polizia sono rimasti lievemente feriti, mentre è stato arrestato un attivista del movimento NO TAP colto in flagranza mentre incendiava un cassonetto di rifiuti. Deve rispondere, di incendio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.