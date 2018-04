L'e-commerce in Italia vola fino a quota 24 miliardi di euro

(Teleborsa) -, con, ed è più che raddoppiato negli ultimi 4 anni.Lo rileva Confcommercio nell'ultimo report delle vendite online, sottolineando che(principalmente biglietteria, ma anche soggiorni e vacanze)(il 31% degli acquisti di turismo avviene online),, per difficoltà logistiche, di mantenimento della catena del freddo e per la grande frammentazione a livello di produzione,, pur presentando tassi di crescita molto elevati., per le dimensioni del settore e per le caratteristiche del prodotto, che necessita più di altri di un contatto fisico,(2,5 miliardi di euro di acquisti online con una incidenza del 7%), e dimostra che nessun settore sarà esente dall’impatto dell’e-commerce.Analizzando ilsi scopre che(che restano i maggiori utilizzatori di internet in generale), perché è necessario guadagnare un certo reddito da spendere per essere un "heavy spender" (altospendente), anche online.I numeri degli acquirenti per fascia d’età e, soprattutto, le penetrazioni sul totale della popolazione italiana, indicano la pervasività del fenomeno, certamente più radicato tra i consumatori tra i 25 e i 55 anni, ma decisamente non marginale anche tra gli over 65 e, per le dinamiche demografiche, destinato a crescere anche nelle fasce d’età più elevate, mano a mano che gli attuali grandi utilizzatori invecchieranno.