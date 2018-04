Consultazioni, Mattarella studia le soluzioni e ammonisce: "Uscire dallo stallo, serve governo"

(Teleborsa) - Momento delicatissimo per laTrafino ad ora senza esito, la strada che porta alè ancora lontana eha sottolineato Mattarella ribadendo l'urgenza e la necessità di dare il prima possibile all'Italia"Attenderò alcuni giorni per decidere come procedere per uscire dallo stallo", ha aggiunto il Capo dello Stato.- "Ho fatto presente alle varie forze politiche la necessità per il nostro Paese di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni. Le attese dei nostri concittadini, i contrasti nel commercio internazionale, le scadenze importanti e imminenti dell'Ue, l'acuirsi delle tensioni internazionali in aree non lontane dall'Italia,per raggiungere quell'obiettivo, quello di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni", ha spiegato.- Il dado, insomma, è tratto. Le forze politiche sono avvisate: ancora qualche giorno per compiere il. In assenza, la scure di- Al momento due, ciascuno al cinquanta per cento: preincarico a Salvini o mandato esplorativo a Casellati (o a Fico). E una ipotesi sullo sfondo, che potrebbe meglio delinearsi nelle prossime settimane:Tanti forse e una certezza: Mattarella ha lasciato chiaramente intendere che non ci sarà