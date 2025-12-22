Senus debutta su Euronext Access+ Dublin: prima quotazione sulla nuova piattaforma irlandese

(Teleborsa) -annuncia la quotazione di, società irlandese specializzata in software e soluzioni tecnologiche per la gestione del Natural Capital, sul mercato Euronext Access+ Dublin con ticker SENUS.da Brendan Allen, Eoghan Finneran e Joe Desbonnet, Senus ha sede in Irlanda e arriva al mercato dopo otto anni di ricerca, sviluppo e progetti realizzati con clienti di primo piano. L’azienda punta ora a consolidarsi come uno dei principali fornitori globali di tecnologie per la gestione del capitale naturale, rivolgendosi a governi, agenzie pubbliche, istituzioni finanziarie, imprese, agricoltori e proprietari terrieri. Il Natural Capital comprende risorse fondamentali come suolo, acqua, aria e habitat naturali, elementi che sostengono economie e società. Le soluzioni Senus aiutano gli utenti a valorizzare e proteggere questi asset.Oggi, 22 dicembre 2025, sono state ammesse alla negoziazione 2.561.332 azioni, con unfissato a 5,126 euro per titolo, per una capitalizzazione iniziale di 13,13 milioni.Ilha commentato: “Siamo entusiasti di diventare una società pubblica in un momento cruciale per Senus e per il mercato del Natural Capital. L’accesso a Euronext rappresenta un passaggio strategico per sostenere la nostra crescita, rafforzare la visibilità e attrarre capitali per ampliare la diffusione delle nostre soluzioni”.La quotazione di Senus è la prima in assoluto su Euronext Access Dublin, piattaforma pensata per scale-up e PMI in crescita che desiderano raccogliere capitali e aumentare la propria presenza internazionale. Il mercato offre un processo di ammissione semplificato e meno oneroso, oltre ai vantaggi tipici della quotazione, inclusa l’esenzione dall’imposta di bollo recentemente introdotta dal governo irlandese.