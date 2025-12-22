Milano 10:54
44.627 -0,29%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 10:54
9.856 -0,42%
Francoforte 10:54
24.298 +0,04%

Senus debutta su Euronext Access+ Dublin: prima quotazione sulla nuova piattaforma irlandese

Finanza
Senus debutta su Euronext Access+ Dublin: prima quotazione sulla nuova piattaforma irlandese
(Teleborsa) - Euronext annuncia la quotazione di Senus, società irlandese specializzata in software e soluzioni tecnologiche per la gestione del Natural Capital, sul mercato Euronext Access+ Dublin con ticker SENUS.

Fondata nel 2017 da Brendan Allen, Eoghan Finneran e Joe Desbonnet, Senus ha sede in Irlanda e arriva al mercato dopo otto anni di ricerca, sviluppo e progetti realizzati con clienti di primo piano. L’azienda punta ora a consolidarsi come uno dei principali fornitori globali di tecnologie per la gestione del capitale naturale, rivolgendosi a governi, agenzie pubbliche, istituzioni finanziarie, imprese, agricoltori e proprietari terrieri. Il Natural Capital comprende risorse fondamentali come suolo, acqua, aria e habitat naturali, elementi che sostengono economie e società. Le soluzioni Senus aiutano gli utenti a valorizzare e proteggere questi asset.

Oggi, 22 dicembre 2025, sono state ammesse alla negoziazione 2.561.332 azioni, con un prezzo di emissione fissato a 5,126 euro per titolo, per una capitalizzazione iniziale di 13,13 milioni.

Il presidente Gerard Keenan ha commentato: “Siamo entusiasti di diventare una società pubblica in un momento cruciale per Senus e per il mercato del Natural Capital. L’accesso a Euronext rappresenta un passaggio strategico per sostenere la nostra crescita, rafforzare la visibilità e attrarre capitali per ampliare la diffusione delle nostre soluzioni”.

La quotazione di Senus è la prima in assoluto su Euronext Access Dublin, piattaforma pensata per scale-up e PMI in crescita che desiderano raccogliere capitali e aumentare la propria presenza internazionale. Il mercato offre un processo di ammissione semplificato e meno oneroso, oltre ai vantaggi tipici della quotazione, inclusa l’esenzione dall’imposta di bollo recentemente introdotta dal governo irlandese.
Condividi
```