Confesercenti: badante troppo cara, trionfa l'assistenza "fai da te"

(Teleborsa) -. Il dato, comunicato da Confesercenti, emerge da un indagine di SWG diffusa in occasione della Settimana della Buona Salute (16-22 aprile).è dettata da motivazioni di carattere economico. Basse le percentuali per le strutture pubbliche (4%) e private (4%).Tra chi può economicamente permetterselo sale la preferenza per le, circa un milione nel nostro paese (16%). Il 35% delle collaboratrici presta servizio per oltre 18 ore a settimana.“L’aumento dell’aspettativa di vita ed il progressivo invecchiamento della popolazione - spiega il Presidente di Fipac (Federazione Italiana Pensionati del Commercio)- richiedono un maggiore sostegno per il settore del lavoro domestico, da parte della politica. L’offerta di un vantaggio fiscale apprezzabile potrebbe indurre anche 350-400 mila famiglie a regolarizzare i rapporti sommersi, con notevoli benefici anche in termini occupazionali".