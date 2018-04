Al Salone del Mobile con La Freccia Design, speciale XL dell'Alta Velocità di Trenitalia

(Teleborsa) - Sale a bordo delle Frecce La Freccia Design in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile.Milano , dal 17 al 22 aprile. Nello Speciale di FS Italiane, 72 pagine con tante interviste, idee, approfondimenti, proposte e immagini per viaggiare ad Alta Velocità nel mondo del design.E' proprio il, a introdurre l’edizione 2018 della kermesse milanese, il suo Manifesto e l’interconnessione con la metropoli, mentre il designer e critico Marco Romanelli firma un viaggio fra i padiglioni della Fiera di Rho alla ricerca delle ultime novità sulla casa del futuro.Fra le interviste, quella all’ingegnere e architetto di fama internazionale Carlo Ratti, che spiega la sua installazione dall’animo green in piazza Duomo Living Nature. La natura dell’abitare, mentre Fabio Novembre, celebre designer e ospite al Salone, racconta il suo rapporto con Milano. Qualche domanda anche a Cristina Celestino, vincitrice del Salone del Mobile Award nel 2016 e astro in ascesa del design Made in Italy.E ancora, un focus di Maria Manuela Leoni della rivista Domus sull’archistar Zaha Hadid,. Da nord a sud, passando per le isole, una rassegna dei migliori hotel d’autore, tanti suggerimenti per arredare la casa di un millenial e le collezioni 2018 per la carta da parati. Infine, la domotica in cucina e un save the date con i principali appuntamenti di design., sulle Frecce dirette a Milano, nei FRECCIAClub Milano, Torino e Roma e nella stazione di Milano Centrale.