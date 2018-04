Brillano i mercati europei

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Automotive

Servizi per la finanza

Banche

Telecomunicazioni

Fiat Chrysler

CNH Industrial

Banco BPM

Exor

Telecom Italia

Pirelli & C

Banca Popolare di Sondrio

Anima Holding

FILA

Sias

Biesse

Cerved Information Solutions

Banca Farmafactoring

El.En

(Teleborsa) - Finale in forte rialzo per le principali borse europee, dove Piazza Affari è tra le migliori performance, aiutata dalle banche e dal settore automotive, mentre si fa più disteso il clima sulla questione siriana . Complice la decisione deldi bloccare le nuove sanzioni contro Mosca promesse per il suo sostegno al regime siriano.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,42%. L'è sostanzialmente stabile su 1.343,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 66,12 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a 124 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,75%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,57%. Denaro più contenuto per, +0,39% mentre, porta a casa un ampio vantaggio dello 0,76%., con il, che mostra una plusvalenza dell'1,37%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,88 miliardi di euro, in calo di 565,4 milioni di euro, rispetto ai 2,44 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,64 miliardi di azioni, rispetto ai 0,9 miliardi precedenti.Tra i 226 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 142, mentre 70 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 14 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,51%),(+1,96%) e(+1,67%). Il settore, con il suo -1,59%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+3,70%),(+2,96%),(+2,91%) e(+2,70%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,10%.del FTSE MidCap,(+7,92%),(+3,24%),(+3,07%) e(+2,70%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,36%.In caduta libera, che affonda del 2,27%.scende dell'1,85%.Calo deciso per, che segna un -1,82%.