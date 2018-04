FMI alza stime crescita Eurozona, Italia e USA

(Teleborsa) - Ilha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, per il 2018, citando "una domanda interna più forte delle attese, una politica monetaria di sostegno e prospettive migliorate per la domanda esterna".Il fondo riconosce la, tra le principali economie a correre più di tutte: atteso un PIL in aumento del 2,8% nel 2018 e del 2,2% nel 2019, dopo un +3,1% nel 2017.Nel, il rapporto sull'economia globale che l'FMI ha redatto nell'ambito degli Spring Meetings,contro il +2,3% registrato nel 2017 e superiore di 0,2 punti rispetto alle stime rilasciate lo scorso gennaio. Per il 2019 è previsto un +2%.Promossa anche l'. Migliorano leggermente le prospettive del Fondo che stima una crescita dell'1,5%, per il 2018, e dell'1,1% per il 2019. Si tratta di stime alzate di 0,1 punti rispetto alle indicazioni fornite lo scorso gennaio. L'FMI avverte, tuttavia, che "per l'attuazione delle riforme o la possibilità di modifiche all'agenda delle politiche" previste.. L'FMI ha ritoccato all'insù anche le previsioni degli Stati Uniti per quest'anno e l'anno prossimo, grazie all'effetto del taglio delle tasse voluto dal presidente. Il PIL statunitense è atteso in progresso del 2,9% nel 2018 e del 2,7% nel 2019, dopo un +2,3% del 2017. Si tratta di una revisione di 0,2 punti percentuali in entrambi i casi. L'istituto di Washington avverte tuttavia che dal 2022 la crescita rallenterà.. Il fondo guidato dacrede che nell'Eurozona, come in Giappone, la politica monetaria "resterà molto accomodante". Il sostegno monetario continuo - spiega il Fondo - è "necessario fino a quando l'inflazione non salirà stabilmente verso gli obiettivi delle due banche centrali".