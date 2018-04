Mattarella dà mandato "mirato" alla Casellati. Forze politiche ancora divise

(Teleborsa) - Il Quirinale chiama, seconda carica dello Stato in qualità di, perfra i partiti della coalizione di centro-destra (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) ed il Movimento 5 Stelle.E' a questo scopo che il Presidente della Repubblica,un, in vista del conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio e della la formazione di un nuovo Governo rappresentativo di una maggioranza."Assumo questo incarico con lo stesso spirito di servizio con cui ho assunto quello di Presidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi brevi", ha dichiarato Casellati dopo aver ricevuto il mandato esplorativo.C'è poco tempo, infatti, poiché Maria Elisabetta Casellatia Mattarella l'esito dei colloqui, ma l'impresa sarà ardua, perché dalle forze politiche in campo- Il leader del, Luigi Di Maio, non sembra voler retrocedere dalle sue posizioni e ribadisce i suoi veti su un accordo con Berlusconi. In una diretta Facebook Di Maio ribadisce "alla presidente del Senato esporremo le nostre posizioni e le nostre proposte coerentemente con quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni” ed aggiunge "questo è il primo dei passaggi cruciali per arrivare alla formazione di un governo del cambiamento per l’Italia".- Ancor più palese il segnale del leader della, Matteo Salvini, che sceglie di non incontrare la senatrice forzista e partecipare, invece, ad un'iniziativa politica a Catania, inviando in rappresentanza i capigruppo.Frattanto, la Presidente del Senato si è messa subito al lavoro e, lasciato il Colle, ha incontrato subito il presidente della Cameraed il premier uscente. E’ la seconda volta che un mandato esplorativo viene affidato a una donna, la prima era stata nel 1987 quando Francesco Cossiga incaricò Nilde Iotti, allora presidente della Camera.