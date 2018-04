Governo, Di Maio ribadisce il "no" a Forza Italia. Ottimista Salvini

(Teleborsa) - Si è concluso il secondo giro di consultazioni , con il presidente del Senato,, che domani 20 aprile 2018 dovrà riferire al Capo dello Stato,, i risultati raggiunti per la formazione del nuovo Governo.Gli ultimi a varcare la soglia di Palazzo Giustiniani sono stati i rappresentanti del, con il leaderche ha ribadito il proprio "no" a Forza Italia. "C'è la nostra disponibilità a un contratto di governo con Salvini. A cui ho detto che saremmo anche disposti ad accettare l'idea del sostegno di Forza Italia a quel governo", "ma il contratto di governo deve essere firmato da me e Salvini. Ce la stiamo mettendo tutta e resta aperto l'invito a firmare questo contratto a due forze politiche. Non è pensabile che si possa contrattare ministri e segretari con tre forze politiche più la nostra. Ce la metteremo ancora tutta perché nulla è ancora perduto. ma non oltre certi limiti", ha specificato Di Maio. Ottimista invece il leader di centrodestra: "l'accordo con i cinquestelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi". "Ieri siamo usciti con gli schiaffoni, oggi invece siamo usciti con i sorrisi: metà dell'opera l'abbiamo fatta, l'altra metà la facciamo settimana prossima", ha dichiarato Salvini. "Si parli di programmi e non di posti. Noi siamo disponibilissimi a farlo, come Di Maio chiede da tempo. Sono fiducioso che chi verrà qui dopo di noi alle consultazioni (riferendosi al M5S) accetti finalmente di sedersi al tavolo senza veti e parlare di pensioni, lavoro, fisco, scuola, riforma della giustizia", ha puntualizzato il leader della Lega.Se la missione di Casellati si chiuderà con un fallimento, potrebbe aprirsi la strada per, questa volta alla terza carica dello Stato, il presidente della Camera,