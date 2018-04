Luxottica-Essilor, disco verde alla fusione dall'Antitrust di Singapore

Luxottica

(Teleborsa) - Arriva anche il via libera dall'alla proposta fusione tra Essilor e Luxottica . La C) ha approvato il deal, affermando che l'operazione non violerà la legge sulla concorrenza.La transazione è stata finora approvata in Canada, Australia, Colombia, Corea del Sud, Giappone, India, Marocco, Nuova Zelanda, Sud Africa, Russia e Taiwan.Il deal si potrebbe concludere "entro maggio" , come dichiarato ieri 19 aprile da, presidente esecutivo diche lo ha anticipato nel corso dell'assemblea degli azionisti.